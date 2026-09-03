La Universidad de La Rioja inicia el curso con los nuevos grados en Medicina y Tecnología del Lenguaje

La Universidad de La Rioja acogía hoy el Acto de Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso; se implanta el Grado en Medicina, el de Tecnología del Lenguaje, nuevos másteres de post grado. La rectora, Eva Sanz, destaca que la universidad crece en función de la demanda de los estudiantes y las necesidades sociales para la futura empleabilidad.

Hasta el 30 de septiembre está abierta la matriculación, que podría ampliar los 1.158 matriculados hasta ahora en el primer curso. Se ha cubierto el cupo previsto en Medicina, 33 plazas, pero quedan plazas en Tecnología del Lenguaje, con 11 matriculaciones.

Patricia Perez, decana de la Facultad de las Ciencias de la Salud, destaca que Medicina y Enfermería complementarán en su plano formativo, como lo deberán hacer en el plano profesional.

Nerea Pérez formará parte de la primera promoción del Grado de Medicina, lo que le genera mucha ilusión, y Jimena Jiménez comienza el nuevo Grado de Tecnología del Lenguaje con la misma ilusión, y llamada, sobre todo, por las particularidades de este grado.