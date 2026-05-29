La Universidad de La Rioja impartirá el grado de Medicina el próximo curso con 30 alumnos

La Universidad de La Rioja empezará a impartir el grado de Medicina en el curso que comenzará el septiembre con 30 alumnos y el Edifico 1 de la Facultad de ciencias de la Salud como sede, compartida con el alumnado de Enfermería.

Es la gran noticia que avanzaban ayer el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, y la rectora de la Universidad, Eva Sanz, tras recibir por la mañana el visto bueno de ANECA a la memoria presentada para incorporar este título oficial a la oferta académica riojana.

Oferta inicial de 30 plazas de nuevo ingreso en modalidad presencial, y el periodo de admisión será el mismo que el del resto de grados, entre el 16 de junio y el 2 de julio, una vez publicadas las calificaciones de la prueba de acceso a la universidad.

Se ha hecho un enorme esfuerzo coordinado por los equipos del Gobierno y de la UR para este logro en tiempo récord, y siempre pensando en el éxito final, lo que permite tener dispuestas las instalaciones y, en breve, el equipamiento, decía la rectora.

Otro elemento diferenciador será el modo en que se plantean los estudios, en coordinación con el área de Enfermería.

Se irán llevando a cabo los nuevos edificios en los que se impartirán los estudios. También se ha llevado a cabo ya el proceso para contar con el profesorado. El presidente dejaba claro que el Ejecutivo hará todo el esfuerzo económico que sea preciso.