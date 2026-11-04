"Lo único que sientes es subir al piso y meter a esa chica para adentro": relata Carlos Ayarza, Medalla al Mérito de Protección Civil

Ayer, un acto reconoció la labor de nueve personas con la entrega de las Medallas al Mérito de Protección Civil, celebrado en la Bodega Institucional de La Grajera en el que se puso en valor la actuación de estas mujeres y hombres ante distintas situaciones de emergencia.

Enrique López y Carlos Ayarza, evitaron que una menor se precipitara por una ventana en Logroño en 2024; Ayarza relata en Más de Uno La Rioja cómo se realizó el operativo, con la colaboración del cuerpo de Bomberos, y cómo lo vivió internamente.

Otros galardonados en el acto fueron:

Adriana Morán, conductora de autobús urbano en Logroño, que atendió a un pasajero de 20 años que sufrió un desvanecimiento durante el trayecto.

Adrián Abellanas, miembro del GAR, que liberó y aplicó un torniquete a un hombre que había quedado atrapado por la bola de un remolque en un aparcamiento de Haro.

José Ignacio Sáenz, que intervino para combatir un incendio desde una azotea en Villaverde de Rioja.

Carlos Manuel Cubero, agente de la Policía Local de Haro, que auxilió a una pareja que estaba siendo atacada por varios perros.

Bárbara García y José Antonio Rodríguez, que evacuaron a un adulto y a un bebé atrapados en una vivienda de Arnedo de la que salía una gran columna de humo.

Además, la Federación Riojana de Municipios recibió también este reconocimiento por su respuesta solidaria y la coordinación de la ayuda humanitaria tras la DANA que afectó a Valencia en octubre de 2024.