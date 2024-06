La UDL fracasa en su intento de ascenso a 1ª RFEF ante el Marbella en Las Gaunas

Por si aún queda alguien que aún no lo sepa, ayer la UDL, ante 14.325 almas congregadas en Las Gaunas, lo que supone un nuevo récord de asistencia en una fase de ascenso, de las que 13.825 eran todas blanquirrojas, no sólo no pudo remontar el 0-1 traído de Marbella en esta final por el ascenso a 1ªRFEF, sino que ni tan siquiera fue capaz de ganar el partido de vuelta, que volvimos a perder otra vez 0-1.

Un pésimo partido, donde el equipo no dio una a derechas, de hecho en ningún momento demostró poder con el rival, el Marbella CF, que fue claro dominador del juego y -tanto o más importante- de la situación, demostrando tener mucho más oficio que los nuestros, que se vieron superados en lo uno y en lo otro.

Gran decepción, eso seguro, también se habla de fracaso de un proyecto encabezado por el técnico, Diego Martínez. Un equipo hecho para lograr el ascenso, y devolver al equipo a la 1ª RFEF perdida la pasada temporada, bien con el ascenso directo, que no se pudo lograr tampoco, pero que toda la afición contaba con poder lograr en la fase de ascenso.

Próxima temporada de nuevo en 2ª RFEF donde coincidirán UDL y SDL, además de Calahorra y Alfaro como equipos riojanos, a la espera de ver si lo puyeden conseguir en la fase de ascenso que aún están disputando Oyonesa o Anguiano. A falta de conocer la composición de nuestro grupo, todo hace indicar que la próxima temporada el ascenso directo será una pelea directa entre equipos "hermanos".