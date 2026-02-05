Tráfico y autoescuelas de La Rioja analizan el registro y el seguro obligatorio para patinetes

A principio de año entró en vigor la ley de la Dirección General de Tráfico que incluye la obligatoriedad de que los patinetes eléctricos cuenten con un seguro de responsabilidad civil para circular por la ciudad. Inicialmente se generó una gran polémica porque muchos usuarios de este medio de desplazamiento intentaron llevar a cabo el procedimiento para cumplir el requisito, lo que suponía también tener que dar antes de alta el vehículo en el Registro de Vehículos de la DGT a través de sede electrónica o en una jefatura de Tráfico; algo obligatorio desde el pasado viernes.

El procedimiento de registro lleva pocos días funcionando, y está dando problemas, lo que genera inseguridad jurídica a ciudadanos y profesionales, que no pueden cumplir con esta obligación legal.

Beatriz Zúñiga, jefa provincial de Tráfico, aportaba más detalles como que no hay periodo transitorio, el registro y seguro son obligatorios, aunque se han dado problemas de funcionamiento del sistema de la DGT, ante la gran cantidad de tramitaciones que se está produciendo. Las sanciones van de los 200 a 800 euros no circular sin seguro.

Servando Martínez, desde el sector de las autoescuelas, apunta que este tipo de vehículos suponen, en muchos casos, una sorpresa, o un susto. Las autoescuelas consideran necesario que, los usuarios de vehículos como éstos, que no requieren carné, cuenten al menos con el conocimiento preciso de la norma.