Los tractores volverán a parar La Rioja el 29 de enero en 5 puntos

El campo vuelve a convocar un gran parón en La Rioja el 29 de enero. Lo hará en 5 puntos de la región de 08:00 de la mañana a 20:00 horas de la tarde en tramos de 20 minutos cada hora. Aún no cuentan con la aprobación de la delegación del Gobierno, pero su intención es que los tractores vuelvan a ocupar las vías de la capital.

A pesar de que ayer el Parlamento Europeo paralizó el acuerdo comercial entre la Unión y Mercosur, con países como Argentina, Brasil o Paraguay, las tres organizaciones profesionales agrarias en La Rioja, ARAG-ASAJA, UAGR y UPA convocan este parón para el próximo jueves en protesta de la situación del campo. Además de la amenaza del pacto con Mercosur, agricultores y ganaderos lidian contra la nueva PAC y otros frentes como la competencia desleal o ruptura de la ley de la cadena, las normas contra la protección del ganado o las exigencias en fitosanitarios.

Eduardo Pérez, presidente de ASAJA, apuntaba que las últimas movilizaciones del campo han conseguido que se les escuche en Europa pero que aún son muchos los frentes de agricultores y ganaderos.

El presidente de UAGR, Óscar Salazar, señalaba que la votación en el parlamento europeo es satisfactoria pero que no cumple los objetivos ni garantiza, nada de momento. Acusa a las grandes potencias de jugar con el sector primario para beneficiarse en otros terrenos como tecnología o farmacia.

Las otras grandes amenazas del campo son la reforma de la PAC, que afectaría a cuestiones como el relevo generacional o la innovación; o la entrada de productos de terceros países, con ausencia de controles, que puede dañar severamente a nuestra economía y a nuestra salud.