Los tractores volverán a manifestarse en Logroño el 11 de febrero

Tras las movilizaciones de la pasada semana, con cortes intermitentes de tráfico en 5 puntos de la comunidad, las organizaciones profesionales agrarias UAGR-COAG, UPA Rioja y ARAG-ASAJA manifiestan que “siguen estando hasta los mismísimos”, y convocan a agricultores, ganaderos, y ciudadanía en general, a una manifestación en Logroño, el próximo miércoles, y con una treintena de tractores, para hacer llegar de primera mano a los responsables de las diferentes administraciones su malestar y el hartazgo por la falta de rentabilidad que padecen y que les está colocando al borde de la extinción.

Inicialmente se concentrarán ante la Delegación del Gobierno, para exponer a la delegada Beatriz Arraiz sus demandas, de cara que ésta las traslade al ministro Planas. La manifestación seguirá por las calles Sagasta, Portales y Once de Junio, para realizar una segunda parada ante el Parlamento, donde esperan ser atendidos por los grupos parlamentarios, a los que presentarán una propuesta de declaración institucional de apoyo a un sector que consideran indispensable para la soberanía alimentaria de La Rioja y la supervivencia de sus pueblos.

Dicen las OPAS que continuarán su lucha hasta que no se alcancen soluciones reales y urgentes para el sector agrario.