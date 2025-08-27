Todo preparado para que MUWI La Rioja Music Fest comience a sonar este fin de semana en Logroño

La novena edición del festival MUWI La Rioja Music Fest, se celebra por primera vez en el parking de Valbuena. Estrena ubicación entre la calle norte y el Frontón del Revellín, con el objetivo de lograr mayor amplitud, en un espacio más céntrico y junto a los espacios verdes del parque del Ebro. La entrada será por la calle Comandancia y el escenario principal mirará al río, permitiendo a los asistentes vislumbrar el parque del Ebro tras los artistas.

Este festival de música se celebrará del 28 al 31 de agosto y por su escenario pasarán artistas como Rozalén, Carolina Durante o León Benavente. Este cambio de ubicación permite aumentar significativamente el aforo; contará con dos escenarios dentro del recito (el principal y de frente uno para sesiones de DJs) y un tercero, que se traslada al frontón del Revellín, donde se celebrará además la jornada de las familias del domingo.

MUWI La Rioja Music Fest contará con una plataforma para personas con necesidades especiales y, como es habitual, con mercado y espacio para enogastronomia, sin afectar al entorno, como explicaba José Pancorbo, promotor del festival.

Últimos días para adquirir abonos y entradas a través de la web muwi.es