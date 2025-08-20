EMPRESA

TECHRIOJA ya es Proyecto de Interés Supramunicipal, clave para agilizar el desarrollo del parque científico y tecnológico

El presidente Capellán incide en el interés socioeconómico, la utilidad pública y la trascendencia para la región

Diana Victoriano

Logroño |

Esta mañana, el presidente regional, Gonzalo Capellán ha visitado las instalaciones que albergarán la primera fase Techrioja, parque científico-tecnológico que se anunciaba el pasado mes de noviembre.

Techrioja se diseñó como un proyecto estratégico que permitirá desarrollar las empresas de base tecnológica, atraer talento, fomentar emprendimiento y ubicar estructuras singulares para impulsar este sector en La Rioja. El presidente señalaba que en este mes de agosto se han definido dos aspectos fundamentales para Techrioja. El primero, el PIS, que permitirá agilizar las gestiones con las empresas interesadas, así como definir los usos del suelo y la edificabilidad de las parcelas.

El segundo hito alcanzado este mes ha sido el diseño de cómo se van a remodelar los 3 espacios ya existentes, que rondan los 6.000 metros edificados, que en los próximos 6 meses definirá el proyecto que saldrá a ejecución.

El presidente incide en el interés socioeconómico, la utilidad pública y la trascendencia para La Rioja de este proyecto que aspira a ser el espacio de referencia para el ecosistema de innovación tecnológica.

