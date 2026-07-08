La solidaridad riojana con Venezuela: rescates y recogidas para los afectados

Fue el 24 de junio cuando la tierra tembló en Venezuela, en un doble movimiento sísmico que se convirtió en una enorme tragedia. Van pasando las semanas y las cifras ahondan en la dimensión del drama. Según los últimos datos, las víctimas mortales se acercan a las 3.700 personas.

El Ministerio de Exteriores confirma que han muerto 36 españoles, además de 138 desaparecidos, y 11 localizados bajo los escombros, y que tratan de ser rescatados.

En esas labores han participado en los últimos días Francisco José Caparroso y su perra Argui, de la Unidad Canina de Rescate de La Rioja, que viajaron hasta La Guaira con la ONG Búsqueda y Rescate Integral en Emergencias.

Juancho Parra, presidente de Alma Venezuela y, desde la asociación AVELAR, Marcos Mavares, mostraban su agradecimiento a Caparroso, a su compañera canina y todos los rescatistas que participan en la zona 0 de la tragedia.

Los venezolanos que se encuentran fuera de su país se esmeran en ayudar, en la medida de lo posible. Mavares y Parra nos hablaban de las recogidas que se efectúan en La Rioja.