Los sindicatos se concentran este viernes por un convenio justo de residencias y centros de día

Los cuatro sindicatos negociadores del convenio regional de residencias y centros de día se concentran mañana para exigir un convenio justo: UGT, CSIF, USO y CCOO convocan este parón, mañana, a las 12:00 horas del mediodía en la Dirección General de Servicios Sociales, en la calle Villamediana, 17, para denunciar la situación de un sector precarizado, con condiciones durísimas, que acompaña a un grupo social vulnerable.

El día 10 de septiembre la Patronal se ha comprometido a presentarles avances reales pero tras 5 años de bloqueo, temen que siga sin mejorarse el sueldo ni las condiciones. Además de las nóminas que perciben los trabajadores, critican otras deficiencias como que no se cumplimenta con el 100% del salario las bajas laborales en un sector que afecta especialmente a la morbilidad por la carga física que exige; así como el contacto con gérmenes y las afecciones personales.

Piden que se cumplan las medidas de conciliación impulsadas por el gobierno estatal, que se forme a los trabajadores y que se bajen las ratios, entre otros asuntos.