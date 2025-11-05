CULTURA

Siloé, Love of Lesbian, Carlos Ares y Santiago Auserón en Actual 2026

Tras agotar 500 abonos ciegos en 5 horas, ya están a la venta los abonos y entradas para Riojaforum y el Palacio de los Deportes

Diana Victoriano

Logroño |

Hoy se han dado a conocer algunas de las actuaciones musicales del festival Actual 2026, que se celebrará en Logroño del 2 al 6 de enero.

En el Escenario Unir, del Palacio de los Deportes, el 2 de enero actuará el grupo ganador de la última Guerra de Bandas, la formación pamplonesa 'Exuvia', y después, pasarán por el escenario Lagartija Nick, Siloé y los DJ’s Él y ella.

El 3 de enero será el turno de Marlena, Love Of Lesbian y Carlos Ares.

Y el concierto del 4 de enero en Riojaforum, llegará de la mano de Santiago Auserón y su Academia Nocturna, con su habitual fusión de ritmos americanos, Caribe, latinos, jazz y Mediterráneo.

Tras el éxito de ventas de los abonos ciegos, agotando en escasas cinco horas los primeros 500, desde hoy se ponen ya a la venta los abonos para los grandes conciertos y el cierre de Riojaforum en la web actualfestival.com.

