Siete detenidos por explotación laboral a 45 trabajadores en La Rioja Baja

La Guardia Civil ha detenido a seis hombres y una mujer, todos de nacionalidad marroquí, de entre 28 y 50 años, a quienes se imputan delitos de pertenencia organización criminal, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Los detenidos están en libertad, a la espera de ser citados a juicio. Con ello se ha desarticulado una banda criminal que, entre otras cosas, esclavizaba a, al menos, 45 trabajadores en distintas campañas agrícolas en La Rioja. Entre las víctimas había varios menores (de 12 a 17 años) a los que obligaban a trabajar de sol a sol y a malvivir en sus escasas horas de descanso.

La operación comenzó en junio, cuando agentes de la policía judicial de Calahorra tuvo conocimiento de la posible existencia de esta red, que inicialmente podía estar compuesta por tres personas. Un amplio despliegue en varias localizaciones, principalmente Aldeanueva de Ebro y Navarra, consiguió recabar más datos para comprobar estas situaciones. También se ha censurado la «doble moral» de ciertos agricultores que contrataban a las víctimas siendo conscientes de la situación en que se encontraban estos trabajadores explotados.

Las labores de investigación no se han dado por cerradas, por si pudieran aparecer más datos. El portavoz del Instituto Armado en La Rioja, Miguel Angel Sáez, explicaba el operativo en Más de Uno La Rioja.