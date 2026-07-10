"La sierra está abandonada": la UAGR reivindica el papel de agricultores y ganaderos frente a los incendios

La Unión General de Agricultores y Ganaderos critica que la única actividad limitada por el Gobierno de La Rioja ante el riesgo de incendios sea la agraria.

El trabajo de su sector es el único que queda prohibido cuando las temperaturas superan los 37 grados o los vientos superen los 20 km/h.

El responsable del sector de herbáceos de la UAGR, Óscar Salazar, apunta que es una medida abusiva y discriminatoria y que deberían controlarse más los efectos ante el cambio climático.

El sindicato agrario también denuncia la hipocresía de la Unión Europea en cuanto al empleo de catalizadores en las cosechadoras para el control de partículas contaminantes.

En los últimos días han sido numerosos los incendios en la región y en algunos de ellos, el propio gobierno regional ha ensalzado la labor de los agricultores, que no dudaron en emplear sus tractores, como es el caso del propio Salazar, en el incendio de Foncea.

Además, desde la UAGR recuerdan la importancia de la ganadería extensiva en la limpieza del campo y el monte frente a grandes incendios.