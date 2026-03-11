EMPLEO PÚBLICO

El Servicio Riojano de Salud propone una Oferta Pública de Empleo de 1.182 plazas

Entre estas plazas habrá: 365 de Enfermería, 45 de Medicina Familiar y Comunitaria, 15 de Médico de Urgencias Hospitalarias y 7 de Pediatra de Área

Hospital San Pedro Logroño
Hospital San Pedro Logroño | Onda Cero La Rioja

El Servicio Riojano de Salud propone una Oferta Pública de Empleo de 1.182 plazas, un 331% más que en 2025 (274 plazas).

Ha sido aprobada por unanimidad en la Mesa Sectorial de Sanidad con apoyo de SATSE, STAR, CSIF, UGT, Sindicato Médico de La Rioja y CCOO, y aún debe pasar por la Mesa General de Negociación.

La oferta se distribuye en:

  • 602 plazas de turno libre
  • 497 promoción interna
  • 83 para personas con discapacidad (24 de ellas para discapacidad intelectual)

Entre estas plazas habrá:

  • 365 de Enfermería
  • 45 de Medicina Familiar y Comunitaria
  • 15 de Médico de Urgencias Hospitalarias
  • 7 de Pediatra de Área

Además, habrá 50 plazas extra de promoción interna para convertir auxiliares administrativos en administrativos.

Este aumento de oferta se debe a 956 plazas adicionales permitidas por la Ley de Presupuestos de 2023 para reducir la temporalidad y responde a la previsión de 301 jubilaciones entre 2026 y 2028.

