El SERIS implanta un sistema para detectar situaciones anómalas o de emergencia en consultas

Estas Navidades ha quedado implantado en Urgencias del Hospital Universitario San Pedro y en el Centro de Salud Mental de Albelda el sistema ‘Iniciativa de Lugar de Trabajo Seguro’ que el SERIS está desplegando por los centros sanitarios de la región para anticipar y reforzar las posibles intervenciones en materia de seguridad.

Cuenta con una inversión de 1.8 millones de euros con los que, por ejemplo, se están renovando y ampliando 600 cámaras en edificios sanitarios, control de errantes, barreras digitales y videoporteros para accesos.

Eduardo Dulce, Director de Servicios Generales del Seris, daba más información.