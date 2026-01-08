Seguridad sanitarios

El SERIS implanta un sistema para detectar situaciones anómalas o de emergencia en consultas

Se están renovando y ampliando 600 cámaras en edificios sanitarios, control de errantes, barreras digitales y videoporteros para accesos

Diana Victoriano

Logroño |

Estas Navidades ha quedado implantado en Urgencias del Hospital Universitario San Pedro y en el Centro de Salud Mental de Albelda el sistema ‘Iniciativa de Lugar de Trabajo Seguro’ que el SERIS está desplegando por los centros sanitarios de la región para anticipar y reforzar las posibles intervenciones en materia de seguridad.

Cuenta con una inversión de 1.8 millones de euros con los que, por ejemplo, se están renovando y ampliando 600 cámaras en edificios sanitarios, control de errantes, barreras digitales y videoporteros para accesos.

Eduardo Dulce, Director de Servicios Generales del Seris, daba más información.

