Santiago Abascal es recibido por un nutrido grupo de simpatizantes en Logroño

El presidente nacional de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha pasado hoy por Logroño para respaldar a los candidatos de la formación en La Rioja a Congreso y Senado, Ángel Alda y Luis Mayoral.

Llegaba con más de media hora de retraso, esta misma mañana intervenía, de camino a nuestra capital, en Espejo Público de Antena 3. En la Plaza del Mercado le esperaba un nutrido grupo de simpatizantes. Abascal había planteado el acto como comparecencia ante los medios, y ha contestado preguntas, por ejemplo, sobre la intervención de la UCO en el Ministerio de Igualdad, enviada por la Fiscalía Europea por un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato, o la intervención de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para un requerimiento de documentación.

También aludía a la acción de los sindicatos, el mensaje a los españoles y expectativas para La Rioja.