Elecciones 29N

Santiago Abascal es recibido por un nutrido grupo de simpatizantes en Logroño

El presidente nacional de VOX habla de la intervención de la UCO en el Ministerio de Igualdad, por un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato y la intervención de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para un requerimiento de documentación

Onda Cero La Rioja

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Santiago Abascal es recibido por un nutrido grupo de simpatizantes en Logroño
Santiago Abascal es recibido por un nutrido grupo de simpatizantes en Logroño | Onda Cero La Rioja

El presidente nacional de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha pasado hoy por Logroño para respaldar a los candidatos de la formación en La Rioja a Congreso y Senado, Ángel Alda y Luis Mayoral.

Llegaba con más de media hora de retraso, esta misma mañana intervenía, de camino a nuestra capital, en Espejo Público de Antena 3. En la Plaza del Mercado le esperaba un nutrido grupo de simpatizantes. Abascal había planteado el acto como comparecencia ante los medios, y ha contestado preguntas, por ejemplo, sobre la intervención de la UCO en el Ministerio de Igualdad, enviada por la Fiscalía Europea por un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato, o la intervención de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para un requerimiento de documentación.

También aludía a la acción de los sindicatos, el mensaje a los españoles y expectativas para La Rioja.

Santiago Abascal el Logroño
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