San Mateo recupera el Espacio Peñas con conciertos de La Fuga y Pancho Varona, en el parking de Valbuena

Las fiestas de San Mateo de Logroño contarán con el Espacio Peñas 2.0, que se ubicará en el parking de Valbuena, junto al Revellín, del 18 al 26 de septiembre.

Gestionado por las peñas, el Ayuntamiento y gracias a la colaboración público-privada, de la mano de Pámpano Eventos, habrá actividades para todas las edades y gustos, entre las que destacan los conciertos de La Fuga y Pancho Varona.

El espacio peñas contará con 10.000 metros cuadrados, próximos a la caseta de Andalucía que mantendrá su ubicación habitual, y en él se desplegará n dos escenarios, espacios cubiertos y zonas para sentarse, con 60 mesas y 500 sillas.

El presidente de la federación de Peñas, Juan José Sánchez, mostraba su satisfacción tras recuperar este espacio que no pudo darse el año pasado por la ausencia de acuerdo con empresas promotoras.