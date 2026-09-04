El cohete de San Mateo vibrará con DJ Uri Farre y Patricia Nine, de la mano de Europa FM

Hoy se ha presentado el programa de actos de las fiestas de San Mateo 2026 y la 69ª Vendimia Riojana, que contará con más de 350 actos, fundamentalmente entre el 19 y el 25 de septiembre.

El inicio de las fiestas lo marcará el disparo del cohete anunciador, el sábado 19, a las 12h del mediodía, amenizado con los djs Uri Farre y Patricia Nine, de la mano de nuestra radio musical, de Europa FM .

Pero los actos festivos comenzarán días antes: el domingo13 será la imposición del primer pañuelo, a los niños nacidos este año, en la plaza de ayuntamiento. El jueves 17, a las 19h de la tarde, se celebrará el pregón anunciador, de la mano de la actriz logroñesa Helena Ezquerro, y la inauguración de la Fuente del Vino, será el viernes 18, a las 19.30h.

Entre las novedades presentadas hoy, están la presencia de El Drogas y dj Sofía Cristo en el Espacio Peñas 2.0 del parking de Valbuena, que acogerá más de 50 actuaciones, el 70% de artistas riojanos.

Además, se ha anunciado la ampliación del concurso de Calderetas Riojanas, que pasará de 120 a 150 mesas de participantes; será el martes 22, y para el que este año habrá inscripciones online a través de la plataforma CityLok, con el fin de evitar desplazamientos y esperas.

Por otro lado, se modifica el horario del desfile de carrozas, que volverá a la mañana del domingo, día 20. El día 21 se celebrará el tradicional pisado de la uva y primer mosto a la Virgen de Valvanera, en el Espolón; y el 23 tendrá lugar el pisado popular, a las 20h en la plaza del ayuntamiento.

Otra de las novedades de este año tiene que ver con la sostenibilidad, a través del reparto y la venta de vasos de plástico reutilizables y solidarios.

Estas fiestas de San Mateo 2026 contarán con 6 mañanas de vaquillas, desde el 20 al 25 de septiembre a las 9.30h. Y este año, el concurso internacional de fuegos artificiales contará con 4 sesiones.

Entre los actos gastronómicos, además del concurso de Calderetas del día 22, el jueves 24 se celebrará el de Paellas, en el parque Picos de Urbión y el sábado 26 la décimo sexta edición de la Exaltación de Chuletillas Asadas.

El fin de fiestas lo marcará la Quema de la Cuba, el día 25 de septiembre a las 22h de la noche.

Maldita Nerea, Efecto Pasillo y Puro Relajo sonarán en la plaza del Ayuntamiento

El programa de San Mateo cuenta con oferta musical para todos los públicos, entre la que destacan:

Los DJ Uri Farré & Patricia Nine, de la mano de nuestra emisora musical, Europa FM, serán los encargados de poner la música durante el acto del lanzamiento del cohete que dará comienzo a las fiesta.

El 20 de septiembre llegará el Gran Tardeo de San Mateo de la mano de Marc Cover en el Paseo del Espolón.

Efecto Pasillo actuará el 20 de septiembre, y un día después lo hará Maldita Nerea.

El Paseo del Espolón será también el escenario de la actuación de la Orquesta Diamante el 21 de septiembre y de Los Átomos el 23 de septiembre.

El grupo de punk melódico Da Igual actuará el 22 de septiembre en la Plaza del Ayuntamiento y, ese mismo día, el Paseo del Espolón acogerá, a las 20:00 horas, el tributo ‘La Reina del Pop’.

El Parque de La Ribera acogerá el 23 de septiembre, la actuación de la orquesta gallega París de Noia.

Puro Relajo actuará en la Plaza del Ayuntamiento el 24 de septiembre

El programa Bailando en Plata celebrará cuatro sesiones, tres en el parque Gallarza y una en el Paseo del Espolón.

También se celebrarán nuevas ediciones de la Morrete Party, Parrilla y Vendimia Music Party.

Además, la iniciativa La Cepa Joven traerá dos sesiones de DJ en el entorno de Daniel Trevijano dirigidas al público adolescente.

Espacio Peñas 2.0, en el parking de Valbuena

Las fiestas de San Mateo de Logroño contarán con el Espacio Peñas 2.0, que se ubicará en el parking de Valbuena, junto al Revellín, del 18 al 26 de septiembre. Gestionado por las peñas, el Ayuntamiento y gracias a la colaboración público-privada, de la mano de Pámpano Eventos, habrá actividades para todas las edades y gustos, entre las que destacan los conciertos de La Fuga y Pancho Varona.

El espacio peñas contará con 10.000 metros cuadrados, próximos a la caseta de Andalucía que mantendrá su ubicación habitual, y en él se desplegará n dos escenarios, espacios cubiertos y zonas para sentarse, con 60 mesas y 500 sillas.

Feria taurina, del 20 al 23 de septiembre

La feria taurina de las fiestas de San Mateo 2026, que se celebrará del 20 al 23 de septiembre.

Tres festejos a pie y una corrida de rejones que nos acercaba el crítico taurino en Nueve Cuatro Uno, Javier Cámara.