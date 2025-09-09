Sáinz acusa al PSOE de Logroño de generar una situación insostenible en torno a la Terraza de San Mateo

Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Logroño el programa de San Mateo 2025, 68 Fiesta de la Vendimia Riojana, que suma más de 300 actos para todos los públicos entre los que destacan las actuaciones musicales, la gastronomía, el folclore y los espectáculos pirotécnicos.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, agradecía el esfuerzo de todos los colectivos que han ayudado a conformar este programa del que dice estar satisfecho, tras cumplir con la promesa de mejorar la oferta musical, en la que según Sáinz, se ha dado un salto cualitativo importante.

Como novedad, esa imposición del primer pañuelo a más de 400 niños nacidos este año, el domingo 14, y por segunda edición, habrá pregón, el día 18 a las 19h de la tarde, de la mano del cocinero Francis Paniego.

Habrá tres días de fuegos artificiales, el lunes, martes y jueves; las carrozas recorrerán las calles el domingo 21; y se preparan también los concursos de calderetas y paellas o la exaltación de las chuletillas.

En cuanto a todo lo que rodea al antiguo Espacio Peñas, o Terraza San Mateo, Miguel Sainz señalaba al Grupo Municipal Socialista como principal responsable de la crispación y el paso atrás de la única empresa que se postulaba a gestionarla.

Ayer volvía a surgir revuelo sobre esa Terraza San Mateo, porque el alcalde, Conrado Escobar, se reunía con las peñas a última hora; un encuentro, que según el concejal fue cordial, como con el resto de las instituciones de las fiestas. Esta mañana, Sainz respondía también sobre otro tema candente: el contrato del concierto de Mikel Izal.