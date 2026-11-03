Un riojano diseña una red para ofrecer apoyo gratuito a los afectados por el accidente de Urda

Una plataforma solidaria creada en La Rioja ofrece desde hoy apoyo psicológico y acompañamiento gratuitos a quienes viajaban en los trenes accidentados en Urda (Toledo) el 28 de octubre, a sus familias y a las personas cercanas, vivan donde vivan. Se llama Ayuda Víctimas y ya se puede pedir ayuda en ayudavictimas.es/urda.

La impulsa el logroñés Javier Salcedo, directivo con trayectoria en empresas tecnológicas y de consultoría como Accenture, Arsys, Ionos, Walhalla, Bosonit, SDi y SDG.

Javier llevaba tiempo queriendo ayudar en este tipo de desastres: tras el accidente de Urda ha puesto en marcha Ayuda Víctimas en solo tres días, apoyándose en agentes de inteligencia artificial, fiel a su enfoque «AI for Good» (la inteligencia artificial al servicio de las personas).

Cuenta con el soporte de su startup Vibe Lab (Logroño), responsable provisional mientras la iniciativa se incorpora a una entidad sin ánimo de lucro. La web incluye un acompañante virtual que orienta a cualquier hora: siempre se presenta como inteligencia artificial y deriva a personas y a los teléfonos oficiales.

Si quieres ayudar: regístrate en la plataforma como voluntario: ayudavictimas.es