Aventureras

La riojana Idoia Fernández y otras 4 supervivientes de cáncer atravesarán Costa Rica con el Reto Pelayo Vida

Es la undécima edición de este desafío quiere demostrar que ninguna adversidad puede frenar la determinación humana

Onda Cero La Rioja

Logroño |

El presidente del Gobierno regional y la presidenta del Parlamento han recibido a Idoia Fernández, aventurera riojana que va a participar en la próxima edición del Reto Pelayo Vida, que impulsa esta empresa aseguradora del 21 de octubre al 4 de noviembre.

Se trata de la undécima edición de este desafío en el que cinco mujeres que han superado un cáncer intentarán atravesar Costa Rica de costa a costa. Arrancarán en las arenas del Pacífico, avanzarán cientos de kilómetros en bicicleta de montaña, abrirán senda a pie por la selva tropical, sortearán rápidos en rafting, y remontarán en kayak las aguas del río Pacuare hasta alcanzar el mar Caribe.

El reto quiere demostrar que ninguna adversidad puede frenar la determinación humana, y que cada tramo superado será un grito de inspiración para miles de supervivientes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer