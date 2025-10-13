La riojana Idoia Fernández y otras 4 supervivientes de cáncer atravesarán Costa Rica con el Reto Pelayo Vida

El presidente del Gobierno regional y la presidenta del Parlamento han recibido a Idoia Fernández, aventurera riojana que va a participar en la próxima edición del Reto Pelayo Vida, que impulsa esta empresa aseguradora del 21 de octubre al 4 de noviembre.

Se trata de la undécima edición de este desafío en el que cinco mujeres que han superado un cáncer intentarán atravesar Costa Rica de costa a costa. Arrancarán en las arenas del Pacífico, avanzarán cientos de kilómetros en bicicleta de montaña, abrirán senda a pie por la selva tropical, sortearán rápidos en rafting, y remontarán en kayak las aguas del río Pacuare hasta alcanzar el mar Caribe.

El reto quiere demostrar que ninguna adversidad puede frenar la determinación humana, y que cada tramo superado será un grito de inspiración para miles de supervivientes.