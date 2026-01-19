La Rioja se une al luto por la tragedia ferroviaria de Adamuz

Jornada de consternación y duelo, en toda España, por el accidente ferroviario de ayer en tierras cordobesas, de pésimas consecuencias. Una tragedia por la que administraciones, formaciones políticas y otras entidades han suspendido su agenda prevista para hoy, en señal de luto, y han enviado sus mensajes de condolencia.

Para visibilizar ese sentimiento de pesar y solidaridad, Gobierno de España y Federación Española de Municipios y Provincias llamaban a guardar a mediodía, un minuto de silencio por los fallecidos en Adamuz.

En la capital se ha celebrado ante la Delegación de Gobierno con la presencia de autoridades regionales y locales; mientras que en Calahorra se ha convocado concentración a las 20:00 horas de la tarde en los porches del Ayuntamiento.

UGT había convocado una concentración ante su sede, por el fallecimiento, a causa de un infarto sufrido en su puesto de trabajo, de un trabajador de seguridad en el Museo Würth el pasado jueves. Ante lo ocurrido en tierras cordobesas también se ha guardado silencio en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario.

Este atroz accidente ferroviario se está viviendo con especial interés entre la Asociación Amigos del Ferrocarril de La Rioja; su presidente, Félix Pérez Vidarte, lo definía en nuestros micrófonos como “una fatal casualidad” en la que se dieron un cúmulo de malas circunstancias al descarrilar un tren y encontrarse a otro de frente. Señalaba posibles causas, pero asegura que el detonante será investigado durante semanas.

Intervenía también en Onda Cero La Rioja un usuario habitual del trayecto Madrid-Málaga, que ha viajado con todas las compañías en activo, con las que se ha sentido siempre seguro, aunque señalaba también, que en los últimos años ha apreciado un gran aumento de tráfico en esas vías.