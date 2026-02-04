La Rioja también valora la presencia de menores en redes sociales

Hoy se habla de la posibilidad de que España adopte la medida de que los menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales, tal como avanzó ayer en Dubai Pedro Sánchez. La perniciosa influencia del abuso por muchos jóvenes de las redes sociales, o las consecuencias en forma de casos de acoso, son algunos ejemplos que han llevado a muchas familias a reclamar acciones de la administración para poner coto a esos usos.

En el Parlamento de La Rioja existe, desde 2024, una Comisión de Estudio para Abordar el Impacto del Uso de la Tecnología en la Infancia y la Adolescencia. A través de comparecencias de expertos, se analiza el uso de redes sociales, pantallas y móviles en menores para abordar la cuestión como un asunto de salud pública.

Recordamos la reflexión que el catedrático de la Universidad de Navarra, Miguel Angel Martínez, hacía sobre la edad de acceso a las redes, teniendo en cuenta que el cerebro no se forma plenamente hasta el entorno de los 18 años.

Martínez, también aludía a los preocupantes datos de diferentes estudios que sitúan a España en las peores posiciones sobre el impacto de la tecnología en los jóvenes, por el tiempo que las frecuentan y sus consecuencias.