El Boletín Oficial de La Rioja publica hoy las instrucciones para combatir las conocidas como cuentas ‘curis’, esos perfiles anónimos en redes sociales donde se ridiculiza a alumnos y profesores, y ante las que el Gobierno de La Rioja ha establecido un protocolo de actuación que entrará mañana en vigor.

Son normas para centros públicos y concertados de enseñanza no universitaria que abarcan la comunicación de hechos a la Fiscalía o medidas disciplinarias. Señala el portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, que la proliferación de casos preocupaba al Ejecutivo, que decidió adoptar medidas a través de esta resolución hoy publicada en el BOR.

Se diferencia entre humor sobre la vida escolar, humillaciones, indicios de delito por amenazas, acoso reiterado, determinados montajes con imágenes, contenidos sexuales, violentos o discriminatorio, o insinuaciones sobre adultos y menores, las que generen posibles situaciones de violencia o conductas impropias de una persona adulta hacia menores, lo que obligará a adoptar medidas de protección y comunicaciones legales, sin esperar a que los hechos sean corroborados por otras vías. El texto establece cómo se ha de actuar en cada caso.

Las consecuencias disciplinarias afectarán a creadores o gestores de los perfiles, a quienes aportan contenidos y quienes los difunden. La identificación de los perfiles corresponderá a los Cuerpos de Seguridad y órganos judiciales.