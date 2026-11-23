El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hoy la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en La Rioja, ha hecho balance de los datos sobre violencia de género el pasado año en la comunidad.

De enero a octubre de este año se presentaron en La Rioja 715 denuncias por violencia machista frente a las 722 del mismo periodo el año anterior. La delegada del Gobierno, Beartiz Arraiz, ha destacado un dato que 47 víctimas son mujeres menores de 20 años que presentaron una denuncia y que, de los agresores, 38 tienen también menos de 20 años y 13 son menores de edad.

La jefa de la Unidad, Noelia González, recalca que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías suponen una expansión de nuevas formas de violencia digital contra las mujeres y existe la necesidad de promover la corresponsabilidad social respecto al consumo digital.

La franja de edad con más víctimas, y agresores, es de 31 a 40 años.