La Rioja registra 6.448 solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha dado a conocer los datos del recién concluido proceso de regularización extraordinaria de migrantes en La Rioja. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en La Rioja ha habido 6.448 solicitudes. Se han asignado 1.976 citas y los abogados han realizado un 60% de las solicitudes y 8.126 citas asignadas.

En toda España ha habido más de un millón 170.000 solicitudes, de las que casi 610.000 ya han sido tramitadas. La delegada del gobierno, Beatriz Arraiz, destacaba que el proceso se ha desarrollado con normalidad, agradecía el papel de los funcionarios, administraciones y entidades colaboradoras y aportaba detalles sobre las solicitudes.

Decía la delegada que la mayoría de solicitantes está en edad de trabajar, y apuntaba que muchos de ellos estaban ya trabajando. Ayer la directora general de empleo del Ejecutivo regional, Cristina Salinas, decía que en el aumento del paro en La Rioja en junio había tenido una clara influencia el proceso de regularización, por el incremento del número de personas extranjeras.