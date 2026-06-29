La Rioja prepara el nuevo Plan General de Protección frente a Incendios de cara a un verano complicado

La consejera de Medio Ambiente daba a conocer el viernes el dispositivo previsto para afrontar la temporada de alto riesgo de incendios forestales en la comunidad, y que se desarrollará desde el 1 de julio hasta final de octubre. Una campaña que va a ser difícil, tal como están mostrando los antecedentes, y las condiciones meteorológicas de estas fechas.

Será la primera campaña en la que se opere con el recientemente aprobado Plan General de Protección frente a Incendios, dotado con 62 millones de euros, y que marca la estrategia en prevención, vigilancia y extinción para los próximos diez años.

Se da un continuo proceso de adaptación y mejora del dispositivo ante el aumento del riesgo, que tiene este año novedades, como la reorganización del colectivo de bomberos forestales para consolidar una plantilla profesionalizada, y con una importante inversión económica.

La estrategia cuenta con la coordinación necesaria para ofrecer una rápida respuesta junto a los bomberos del CEIS y SEIS, Protección Civil, SOS-Rioja y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.