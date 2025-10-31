La Rioja plantea medidas cautelares contra la dermatosis nodular bovina

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, presidía la reunión del Foro de Sanidad Animal celebrado esta mañana, y con un tema de preocupación principal sobre la mesa, evitar la llegada de la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado bovino, y que está generando serios problemas en algunas zonas del país. Esta enfermedad se transmite, principalmente, por insectos que entran en contacto con la sangre de los animales, ante la que no cabe vacuna, y cuya presencia en una explotación conllevaría el sacrificio de todos los animales.

En el Alto Ampurdán catalán, en el límite con Francia, han surgido 18 focos por los que se han tenido que sacrificar 2.500 reses, e inmovilizar unas 150 mil. Comunidades del entorno de La Rioja han suspendido ferias en las que se iba a concentrar una gran cantidad de animales y La Rioja quiere anticiparse a males mayores para sus más de 30.000 cabezas de ganado bovino. Por ello se ha presentado un documento técnico con las medidas que se pueden aplicar.

Otro de los asuntos que se han abordado en la reunión es del pago anticipado de ayudas de la PAC para los ganaderos.