La Rioja inicia mañana el curso con 51.300 alumnos y más de 6.000 docentes

Mañana arranca el curso para alrededor de 51.300 alumnos de la comunidad; una cifra que se estabiliza, según la consejería de educación, con el aumento de1.4 puntos en estudiantes de Formación Profesional.

El descenso demográfico resta alumnos en Infantil y Primaria lo que, en palabras del consejero, Alberto Galiana, hace que se adapten las ratios y que en algunos centros, tanto rurales como de Logroño, estas queden muy por debajo, garantizando las líneas.

El número de docentes, a fecha de 1 de septiembre, era de 6.156, cifra que varía especialmente en este mes pero que según la consejería garantiza la calidad del sistema educativo. Del total de interinos, el 10% recibe estos días llamadas para incorporarse en especialidades y el consejero señala que el sumarse el primer día de contacto no representa un problema porque son personas con experiencia y formación.

Miguel Ángel Fernández, viceconsejero de Educación, explicaba que este nuevo curso entra en vigor el nuevo Decreto de Convivencia, que reconoce al docente como autoridad pública y que en las materias hay algunos cambios: con refuerzo en competencias digitales, lengua y matemáticas, además de una nueva optativa de Constitución y Unión Europea en tercero de ESO.

La FP continúa siendo una de las grandes apuestas de la consejería por su alta empleabilidad, con 8.700 alumnos, 102 ciclos formativos y los nuevos másteres en fabricación inteligente (en el Cosme García) y Auditoría Energética (en el Rey don García).