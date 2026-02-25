MOVILIDAD

La Rioja impulsa la gratuidad del transporte público para los jóvenes de hasta 14 años

Se trata de un bono para los colectivos infantil y juvenil que podrá solicitarse a partir del próximo viernes para la gratuidad en el transporte regional

El consejero de Infraestructuras, Daniel Osés, ha dado a conocer la próxima puesta en marcha del nuevo abono del transporte público para el que mañana se publicará en el BOR la modificación de la orden reguladora correspondiente. Se trata de un bono para los colectivos infantil y juvenil que podrá solicitarse a partir del próximo viernes para la gratuidad en el transporte regional.

El cálculo es que esta medida pueda alcanzar a unos 4.750 beneficiarios, porque amplía hasta los 14 años la cobertura de gratuidad de la que hasta ahora disfrutaban las familias con niños de 0 a 3 años. El consejero detaca que esta medida se une a las desplegadas esta legislatura, en la que el Gobierno de La Rioja ha incrementado su esfuerzo inversor un 151%.

