"La Rioja durante estos ocho años ha vivido el olvido", reivindica Cuca Gamarra desde Génova

Tras el anuncio de ayer de Pedro Sánchez, el Boletín Oficial del Estado publica hoy el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria anticipada de las elecciones generales para el 29 de noviembre.

Desde Génova, Cuca Gamarra, Vicesecretaria de Regeneración Institucional, celebraba esta decisión; dice que los riojanos podemos iniciar ya el camino al cambio y hace propio ese mensaje de “por fin” que luce la fachada de la sede del partido en la capital de España.

La diputada riojana habla de derribar un muro de mentiras y corrupción, tras ocho años sin avances ante los problemas de los españoles, como la vivienda o la crisis de Ceuta y que el PP está preparado para afrontar el cambio.

Y de cara a la huelga general anunciada, Gamarra señala que en 8 años ha habido razones para quejarse y espera que no responda a un interés de interferir en una campaña electoral.