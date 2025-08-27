La Rioja envía un dispositivo de 12 bomberos y una autobomba a León para colaborar en los incendios

En estos dos días de alerta por riesgo extremo de incendios en la región, hablamos con distintos profesionales sobre el trabajo ante el fuego. Uno de ellos es Raúl Villoslada, participante de un convoy que el Gobierno de La Rioja envía para colaborar en la extinción de incendios en Castilla y León.

Nuestra región ya ha dado cobertura durante estos días a las incidencias en las provincias de Burgos y Soria, y coincidiendo con los fuegos que castigan con dureza la provincia de León, y a petición de la Junta de Castilla y León, partía ayer este dispositivo compuesto por doce profesionales y una autobomba.