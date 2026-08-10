La Rioja entra en aviso rojo por calor extremo hasta el miércoles

Salud Pública ha activado el Nivel 3 (Rojo) por exceso de calor en La Rioja ante la previsión de un episodio de temperaturas muy elevadas que se intensificará y alcanzará su máximo el miércoles 12.

Según la información trasladada por SOS Rioja, las temperaturas máximas previstas en la Ribera del Ebro serán de 35 grados este lunes, subirán hasta los 37,8 grados el martes y alcanzarán los 39,9 grados el miércoles.

La activación del Nivel 3 (Rojo) supone una situación de alto riesgo para la salud debido al calor extremo. Las temperaturas previstas pueden tener efectos sobre la población general, por lo que las recomendaciones de protección frente al calor no se limitan únicamente a los colectivos considerados más vulnerables.

La situación también afectará a la Ibérica riojana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para el miércoles una temperatura máxima de 34 grados, por lo que esta zona tendrá activo un aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13:00 y las 21:00 horas.

De este modo, toda La Rioja estará este miércoles bajo algún tipo de aviso por calor, aunque con mayor intensidad en la Ribera del Ebro. La Ibérica riojana también estará afectada por las altas temperaturas durante una jornada en la que, además, tendrá lugar el eclipse.

Los avisos permanecerán activos hasta las 21:00 horas del miércoles, por lo que el episodio de calor coincidirá con el desarrollo del eclipse en toda la comunidad autónoma.