La Rioja se enfrenta a días de mucho calor y un verano asfixiante

La Rioja afronta hoy una jornada realmente asfixiante. Hoy se esperan en la capital temperaturas máximas de 35 grados y en muchos puntos de la región ya se están superando noches difíciles en las que no refresca lo suficiente.

Venimos de días cálidos y, según el delegado de la AEMET en La Rioja, Arcadio Blasco, la previsión de los próximos días no es nada halagüeña ni en cuanto a temperaturas ni en cuanto a precipitaciones.

La primavera que dejamos atrás deja el registro histórico más elevado en cuanto a temperatura y también con superávit en humedad, superando el dato normal en un 121 por ciento.

El domingo arranca el verano a las 09.24 horas de la mañana que se extenderá hasta el próximo 23 de septiembre.

Balsco insistía en la importancia de tomar esta previsión con pinzas porque a tres meses es difícil de estimar, más aún en verano, y se hace en forma de conjunto, es decir, que puede haber periodos más extremos que otros y que no reflejen la realidad de toda la estación.