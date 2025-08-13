La Rioja continúa en riesgo extremo tras los 8 incendios simultáneos de la tarde del martes

La tarde de ayer fue dramática en cuanto a incendios en nuestra región; horas de alertas, toma de decisiones y despliegue de los equipos de bomberos que lograron que hoy a las 08:00 horas de la mañana el primer parte confirmara el control y la inactividad de todos ellos.

El Gobierno de La Rioja elevaba a nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales y parece que varios de ellos fueron originados por rayos, por esas tormentas secas anunciadas, que, dada su carga eléctrica, dificultaban el trabajo con helicópteros.

Uno de esos fuegos que se desató por un rayo fue el de Rigüelo, Mansilla, con entre 40 y 50 hectáreas afectadas.

Comenzaba sobre las 16:30h de la tarde y se dio por controlado alrededor de las doce de la noche. Se trata de una zona cercana al pueblo en la que temían, especialmente, por tratarse de un terreno salvaje, y por la proximidad del ganado.

Cerca de allí, en también en el Alto Najerilla, se desataba un fuego en Collado Grande, que calcinaba 500 metros cuadrados de pasto.

Esta madrugada el alcalde de Viniegra de Abajo, Víctor Grandes, nos contaba cómo estaban viviendo la situación en esa zona.

Una de las primeras alertas saltó en Albelda, donde ardía una zona de monte bajo próximo a la calle Las Picadas, que preocupaba especialmente por su proximidad al núcleo urbano. El fuego calcinó 8.000 metros cuadrados de pasto y en apenas una hora era controlado.

Otro incendio aparatoso fue el de San Pelayo, en Gimileo, que se desataba a las 18:30h de la tarde con alrededor de 8 hectáreas afectadas. Las llamas alcanzaron el barrio de bodegas, y algunas casas, y que obligó a cortar el tránsito ferroviario durante unas horas. Este fuego arrasó la ribera del Ebro, y alcanzó el término municipal de Labastida, en Álava.

No muy lejos, se apreciaba un incendio en Fonzaleche, donde parece que el fuego partía de una cuneta. Parece ser que los efectivos no eran suficientes y fueron los propios los agricultores con los tractores, quienes limitaron el fuego como pudieron.

Y en Munilla, en la zona del Alto Cidacos se declaraba un pequeño incendio de matorral, de unos 200 metros cuadrados que pronto se confirmó como extinguido.

Desde el Gobierno de La Rioja el Director General de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, pasaba por nuestro Más de uno en el que hacía esta crónica de la jornada de ayer.

8 incendios prácticamente simultáneos en los que, como decíamos, se tuvieron que tomar muchas decisiones de cara a lo que estaba sucediendo, sin perder el foco en que este fin de semana vuelve la ola de calor, y los efectivos siguen siendo primordiales.

Continua el riesgo extremo por incendios y recordaba Sáenz de Urturi, esa publicación que se puede consultar en la web del Gobierno de La Rioja en cuanto a asadores, actividades del sector primario o empleo de material pirotécnico.