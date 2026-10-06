La Rioja celebrará el 18 de octubre el Día del Traje Regional con una convocatoria abierta

El 17 de octubre se celebra el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial proclamado por la UNESCO; y aprovechando esta conmemoración, el gobierno de La Rioja ha decido llevar a cabo uno de sus hitos de legislatura: la institución de un Día del Traje Regional.

Será el día 18, domingo, cuando se desarrolle esa jornada de exaltación del folclore en la que se pretende reunir trajes de los territorios de los 7 valles en una concentración abierta que sirva, además, al Instituto de Estudios Riojanos, para enriquecer su archivo.

Presentaban la iniciativa el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, y el gerente del IER, Óscar Robres, e invitan a participar a quienes quieran lucir y documentar sus trajes; por ello se pondrán a disposición de este evento servicios de transporte desde Alfaro, Torrecilla en Cameros y Haro, cuyas plazas podrán reservarse a través de la web del Instituto de Estudios Riojanos.