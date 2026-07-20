La Rioja celebra el Mundial: así vivimos el histórico triunfo de España

La Rioja también ha sido protagonista del histórico título de España como campeona del mundo. En la primera media hora de Más de Uno La Rioja, Julio Carpintero recoge cómo se vivió una jornada inolvidable a través de quienes la siguieron en primera persona.

Nuestras becarias nos cuentan el ambiente que se respiró en las calles de Haro y Logroño, donde la afición celebró el triunfo de La Roja. Además, recopilamos los testimonios de numerosos aficionados que compartieron con nosotros la emoción de una noche para el recuerdo

Nada más concluir la final, hablamos con Luis de la Fuente, sobrino del seleccionador nacional, que nos trasladó las primeras sensaciones tras la conquista del Mundial y nos acercó el ambiente vivido junto al equipo

También conversamos con el presidente de la Federación Riojana de Fútbol que analiza el significado de este éxito para el fútbol español, especialmente para La Rioja, tierra del seleccionador.

Y cerramos felicitando a la alcaldesa de Haro, orgullosa de que un riojano tan ilustre como Luis de la Fuente haya guiado a España hasta su segunda estrella mundialista.

Un apartado especial para revivir una jornada que ya forma parte de la historia del deporte español y que en La Rioja se ha celebrado con un orgullo.