Lotería

La Rioja busca la suerte en el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional

Contactamos con administraciones de Logroño, Nájera, Haro, Calahorra y Autol

Cecilia Romero

Logroño |

Último fin de semana antes de Navidad, última oportunidad de buscar la suerte, la del sorteo extraordinario de la lotería del Gordo, el que se repite cada 22 de diciembre para estrenar las fiestas.

La primera vez que cayó el Gordo en La Rioja fue en 1851 y la última, el año pasado. En 2024, el primer premio de este esperado sorteo se vendió en la administración de lotería de Muro del Carmen, en la capital riojana.

De cara al sorteo del lunes, contactamos con administraciones de Logroño, Nájera, Haro, Calahorra y Autol.

