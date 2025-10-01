La Rioja aprueba el proyecto de presupuestos de 2026 con 2.118 millones de euros

El presidente Capellán ha presentado el proyecto de ley de presupuesto para 2026, que ascenderá a 2.118,6 millones de euros, un 1,6 % más que en este 2025. Remarca que presentar un presupuesto da certeza, en alusión a la ausencia de presupuestos del Estado hace varios ejercicios, y que las principales políticas serán las que reciban más dinero...

Destaca el presidente que la cuantía destinada a inversiones aumenta en 25 millones, para las actuaciones licitadas y adjudicadas, y que se mantienen las rebajas fiscales que se han aplicado esta legislatura, en práctica deportiva, gastos de hipoteca y bajada de 2 puntos del IRPF e impuesto de sucesiones y donaciones, aunque se prevé aumento en la recaudación. De igual modo, se incrementará la financiación de los municipios en sus convenios y programas.

El gasto de personal sube en casi 14 millones, de los que casi el 75% va a profesionales de Sanidad y Educación. El mayor crecimiento se da en Salud, con 30,18 millones de euros.

Se incluye la ampliación del San Pedro, de las consultas de Calahorra y Urgencias del San Pedro, entre otras acciones. Educación aumenta más de 10 millones, en Servicios Sociales hay 5,3 millones de euros más que este año, y crece un 8,44% la partida para Vivienda. Además, se aplicará una medida para que los riojanos no pierdan poder adquisitivo por el IPC.