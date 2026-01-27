La Rioja aprueba un nuevo reglamento de caza, tras 20 años, con múltiples novedades

El Gobierno de La Rioja aprueba el nuevo reglamento de Caza y Gestión Cinegética, para regular toda la actividad correspondiente, que sustituirá al vigente hace 20 años, y que tiene en cuenta las aportaciones de entidades como la Federación Riojana de Caza.

Regula aspectos sobre los cotos, las afecciones de la fauna silvestre a las explotaciones agrícolas y ganaderas, o asuntos relativos a la sanidad y seguridad animal. Otra novedad es la aparición de nuevas figuras que habían sido demandadas.

También se podrán establecer convenios de reciprocidad con otras comunidades, para la participación en La Rioja de cazadores ya acreditados, además de que, para las batidas de caza mayor, se aumenta hasta 60 el número de perros que puedan participar. Como se consideran la caza como elemento clave para controlar problemas de afectación de la fauna silvestre a las explotaciones o la sanidad animal, se introduce la denominada “caza de gestión” o las zonas de caza controlada.

Sobre cuál será el encaje de la situación del lobo en la comunidad, la consejera, Noemí Manzanos, apunta que la norma no supone ninguna modificación al respecto.