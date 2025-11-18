Vivienda

La Rioja actualiza un 20% el precio de la vivienda de VPO hasta los 2.062 euros por metro cuadrado

Se han valorado los precios máximos de las regiones limítrofes y el precio de la vivienda libre en nuestra comunidad

Onda Cero La Rioja

Logroño |

El Consejo de Gobierno ha aprobado la actualización, en un 20%, del precio de la vivienda de VPO, decisión que será aplicable desde que mañana, cuando se publique en el BOR.

El nuevo importe máximo, que entrará en vigor el próximo jueves, será alrededor de un 40% inferior al precio del mercado libre, habiéndose tenido en cuenta en su cálculo que sea accesible para la renta de las familias riojanas.

A la hora de calcularlo, se han valorado los precios máximos de las Comunidades Autónomas limítrofes, así como el precio de la vivienda libre en nuestra región, lo que ha implicado la realización de un estudio de mercado sobre obra nueva. En este sentido, el precio de la vivienda libre en Logroño es un 66,64% superior al vigente para la VPO, lo que demuestra un amplio margen de actualización.

Serán los mismos tanto para la obra nueva como para segundas transmisiones, quedando establecidos de la siguiente manera:

Logroño

· Promoción privada: 2.062 €/m2

· Promoción pública: 1.716 €/m2

Resto de municipios

· Promoción privada: 1.908 €/m2

· Promoción pública: 1.578 €/m2

