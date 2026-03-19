El Gobierno de La Rioja acoge a 64 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. La comunidad aplica el modelo de acogida fuera de las instituciones, fundamentalmente en pisos, aunque se ha visto obligada a buscar otras opciones a quedar desbordada su capacidad de acogida en las infraestructuras existentes.

Marian Alcalde, de la Plataforma Bienvenidos Refugiados, señala que el proceso va muy lento desde que se aprobó hace un año.

El Ejecutivo considera que la cifra de menores acogidos es, comparativamente, superior al de otras comunidades, por no haberse seguido criterios de proporcionalidad e igualdad en la asignación por el Gobierno central. Por ello se optó por adquirir el convento de San Agustín de Logroño y se reformaban dos viviendas en el centro de la capital, además de los que atiende la Fundación Diagrama y la asociación Meridianos.

Por otro lado, se supone que el mes que viene comenzará el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, aunque alcalde apuntaba que hay muchas incertidumbres al respecto, además de que se han detectado casos de quienes intentan hacer negocio con este asunto.