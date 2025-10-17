En La Rioja, 2 de cada 5 personas tiene dificultades para llegar a fin de mes

Hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social de La Rioja ha presentado el informe del estado de la pobreza en La Rioja el pasado año. Más de 73.00 personas, el 22,6% de la población riojana, está en riesgo de pobreza o exclusión social. 2 de cada 5 personas tiene dificultades para llegar a fin de mes, y los niños, niñas y adolescentes son los más afectados.

El informe, basado en los resultados de la tasa AROPE, hay un incremento de 0,8 puntos respecto a 2023, cerca de 3.000 más en dificultades, frente al descenso nacional de 0,7 puntos. A pesar de ello, La Rioja presenta una de las tasas más bajas del país (22,6 %), por debajo de la media nacional del 25,8 %. Aunque no todo es negativo, la presidenta de la red, Silvia Andrés, los términos globales han empeorado.

Son muchos los factores analizados, y sus consecuencias, con un aspecto que preocupa especialmente, y es que los más perjudicados por la vulnerabilidad son los menores. Insisten en que, cuando se habla de pobreza, no solo se hace alusión a las situaciones más extremas, sino a que son muchos los riojanos que pasan dificultades para su día a día, y para acceder a cosas básicas, porque las rentas han bajado, o se ha perdido mucho poder adquisitivo. Y dicen que, sin la renta de ciudadanía o el ingreso mínimo vital, la situación sería aún peor, pero sus cantidades aún son demasiado bajas, por lo que consideran necesario que se haga más esfuerzo por las administraciones.