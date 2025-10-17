pobreza

En La Rioja, 2 de cada 5 personas tiene dificultades para llegar a fin de mes

Más de 73.000 riojanos están en riesgo de pobreza o exclusión social según el 15ª Informe "El Estado de la Pobreza"

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social de La Rioja ha presentado el informe del estado de la pobreza en La Rioja el pasado año. Más de 73.00 personas, el 22,6% de la población riojana, está en riesgo de pobreza o exclusión social. 2 de cada 5 personas tiene dificultades para llegar a fin de mes, y los niños, niñas y adolescentes son los más afectados.

El informe, basado en los resultados de la tasa AROPE, hay un incremento de 0,8 puntos respecto a 2023, cerca de 3.000 más en dificultades, frente al descenso nacional de 0,7 puntos. A pesar de ello, La Rioja presenta una de las tasas más bajas del país (22,6 %), por debajo de la media nacional del 25,8 %. Aunque no todo es negativo, la presidenta de la red, Silvia Andrés, los términos globales han empeorado.

Son muchos los factores analizados, y sus consecuencias, con un aspecto que preocupa especialmente, y es que los más perjudicados por la vulnerabilidad son los menores. Insisten en que, cuando se habla de pobreza, no solo se hace alusión a las situaciones más extremas, sino a que son muchos los riojanos que pasan dificultades para su día a día, y para acceder a cosas básicas, porque las rentas han bajado, o se ha perdido mucho poder adquisitivo. Y dicen que, sin la renta de ciudadanía o el ingreso mínimo vital, la situación sería aún peor, pero sus cantidades aún son demasiado bajas, por lo que consideran necesario que se haga más esfuerzo por las administraciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer