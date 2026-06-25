In Residence by Rioja marida cocina de Tokio con grandes vinos de la DOCa en un evento efímero en Madrid

El espacio Semilla, de Madrid, se transforma durante cinco días para acoger una nueva edición de In Residence by Rioja, una iniciativa que Consejo Regulador inició hace ya 10 años. La elegante cocina japonesa toma el protagonismo de la mano del chef Shinichiro Matsuki, sexta generación al frente del restaurante Kinsan, un establecimiento tokiota con 150 años de historia.

Doce pases marcados por la precisión y el respeto al producto se acompañan de ocho vinos Rioja seleccionados para la ocasión, en un recorrido que arranca con el espumoso Brut Fincas Azabache, y trasciende por blancos, rosados y tintos, para concluir con Vivanco Dulce de Invierno.

Una propuesta exclusiva y temporal en la que dialogan dos culturas y que ha agotado todas plazas disponibles, a través de la web inresidence.es.

Detrás de iniciativas como esta se encuentra el Consejo Regulador de Rioja, que hace ayer, 24 de junio, celebraba además el primer año de Raquel Pérez Cuevas al frente de la entidad. Primera mujer en ocupar la presidencia, fue nombrada precisamente en el año en que la Denominación de Origen Calificada Rioja conmemoraba su centenario.

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