Renfe habilitará autobuses durante 29 fines de semana por las obras de Adif entre Logroño y Miranda de Ebro

Renfe ha previsto la circulación de más de 300 servicios de autobús entre Logroño y Miranda de Ebro durante las obras de modernización de los sistemas de electrificación que realiza Adif para mejorar su fiabilidad y capacidad.

El cierre de la línea se llevará a cabo durante 29 fines de semana, desde este 8 de noviembre y hasta diciembre de 2026. Se verán afectados los Alvia que unen la capital riojana con Bilbao y Barcelona y los Intercity que conectan Logroño con Madrid a través de Miranda de Ebro.

Servicios afectados:

Tren Alvia 437 Bilbao (15:18h)- Logroño (17:51h)-Barcelona (22:13h). Y tren sinergiado 37437 (Miranda-Zaragoza). Se circulará por carretera de Bilbao a Miranda y Logroño y en tren de Logroño a Barcelona.

Tren Alvia 438 Barcelona (8:50h)-Logroño (12:53h)-Bilbao (15:44h). Y tren sinergiado 37438 (Zaragoza-Miranda). Se circulará en tren de Barcelona a Logroño y por carretera de Logroño a Miranda y Bilbao.

Tren Intercity 4687 Madrid (8:40h)-Logroño (12:41h). Se circulará en tren entre Madrid y Miranda de Ebro y por carretera entre Miranda y Logroño.

Tren Intercity 4786 Logroño (16:12h)-Madrid (20:15h). Se circulará por carretera entre Logroño y Miranda de Ebro y en tren entre Miranda y Madrid.

El listado completo de los fines de semana afectados está disponible en www.renfe.com