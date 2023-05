¿Quién es Gonzalo Capellán, candidato del PP en las elecciones riojanas?

Así se presenta en su web: “Soy Gonzalo Capellán (Haro, 1972), siempre he tenido muy claro de dónde vengo, una familia trabajadora de Haro, donde mi padre desde su trabajo de herrero y mi madre desde la gestión del hogar me han educado de la mejor forma posible junto a mis hermanos. Pero sobre todo he mamado el respeto a cada vecino, a cada ciudadano, merced a la influencia de mi padre que durante 27 años fue alcalde de Haro”.

Primera vez que aspira al “Palacete”

Y es que, la estela de su padre, Patricio Capellán (1938-2016), un político de los de raza, de los de antes, le acompañará siempre al nuevo aspirante del PP a la presidencia de La Rioja.

Y decimos nuevo porque será la primera vez que Gonzalo aspire a ocupar el “Palacete” de El Espolón (sede de la presidencia regional), aunque Gonzalo Capellán no es ni mucho menos un advenedizo en la política regional.

Profesor y político

Capellán (casado, padre de un hijo) es licenciado en Filosofía y Letras (sección Geografía e Historia) por la Universidad de Cantabria, y catedrático de Historia Contemporánea. Ejerce como docente en la Universidad de La Rioja.

Además de profesor universitario, Capellán cuenta con amplia experiencia en la gestión pública: fue director general de Cultura de La Rioja (2003-2005), consejero de Educación, Cultura y Turismo (2011-2014) y consejero de Educación para el Reino Unido e Irlanda (2014-2020).

Su regreso a la primera línea política se produjo en octubre de 2022 por decisión directa de Génova, ante un PP riojano que amenazaba con desangrarse en un congreso regional. La elección de Génova vino avalada por el expresidente regional, Pedro Sanz, así como por la cúpula directiva nacional: Alberto Núñez Feijoó y la también riojana Cuca Gamarra.

Exigente y meticuloso

El propio Gonzalo se considera una persona “intensa”. Quienes le conocen le dedican calificativos como meticuloso, exigente y muy trabajador. Entre sus aficiones se encentran leer y el atletismo. Saca ratos libres para ir al gimnasio y le desestresa conducir. Como buen padre, le gusta los fines de semana ir a ver jugar a su hijo, que es portero de un equipo de fútbol.