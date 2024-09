"Sé que va a ser uno de los conciertos más bonitos del verano", Rozalén se prepara para el aniversario del Sierra Sonora

El Sierra Sonora, festival de Viniegra de Abajo, celebra su quinto aniversario y lo hará por todo lo alto, con varias citas culturales este fin de semana entre las que destaca la actuación de Rozalén.

La artista de la sierra del Segura deleitará a los serranos con un concierto acústico el domingo a las 18:30 horas en Casa Montero en el que, según ha explicado en Más de Uno La Rioja, improvisará el repertorio con sus hits y las canciones más especiales de su último disco "El Abrazo".

Tengo mucha suerte de poder dedicarme a esto que encima me permite hacer cosas más exclusivas y diferentes. Tengo muchas ganas porque sé que me van a cuidar, me está hablando todo el mundo maravillas del sitio y después de ver el vídeo que se montaron... ¿cómo no voy a ir ahí a cantar?