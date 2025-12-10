"No puede ser que en una huelga haya más trabajadores por servicios mínimos que en una jornada ordinaria"

La repercusión de la primera jornada de la huelga de médicos planteada en toda España contra los planes del Ministerio, tuvo una repercusión desigual en La Rioja, y con discrepancia también en cuanto a las cifras de seguimiento entre convocantes y Consejería de Salud.

La Consejería apunta un 10% de seguimiento, con 151 médicos de 1.503 (y mayor en el turno de mañana, cuando se superaba el 11%). En el San Pedro y en Atención Primaria, de 1.391 efectivos hacían huelga 145. En el Hospital de Calahorra 7 de 88, y ninguno de los 24 efectivos de la Fundación Rioja Salud.

Por su parte, el Sindicato Médico considera engañosas esas cifras porque se está contando con efectivos totales y no reales; apuntan que los servicios mínimos establecidos superan la plantilla habitual de muchos servicios e insisten en que no se pone en riesgo a ningún paciente.

Entre sus demandas figura el rechazo a la obligación de trabajar 45 horas semanales, remuneración justa en las horas extraordinarias, que estas cuenten en el acceso a la jubilación o el reconocimiento de su cualificación profesional.

La huelga se extiende hasta el viernes y mañana habrá una concentración a las 11:00h frente al Hospital San Pedro para solicitar un estatuto propio, que se negocie atendiendo las necesidades de este sector exhausto.