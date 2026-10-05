El PSOE riojano considera que Sánchez "ha leído bien el estado de ánimo de la gente"

El principal argumento informativo del día es el anuncio de adelanto electoral del presidente Pedro Sánchez. El secretario general de los socialistas riojanos, Javier García, valora la decisión y cree que Sánchez hace una buena lectura de lo ocurrido los últimos días.

Apunta que se llega a esta situación tras las manifestaciones por la vivienda, sobrevenidas del caso Maricarmen. La calle critica que no ha habido soluciones desde el Ejecutivo central en 8 años de gobierno, una opinión que García respeta, pero niega que no se haya hecho nada.

Considera que el adelanto electoral sorprende al PP, porque no le viene bien, y confía en que las protestas de la calle se traduzcan en las urnas en apoyo al PSOE, por su intento de aprobar los decretos sobre vivienda, rechazados en el Congreso.

Los socialistas riojanos esperarán a conocer el calendario que establezca Ferraz para definir sus candidaturas a las Cortes Generales.

Valoración positiva desde IU

Por suparte, Izquierda Unida de La Rioja valora positivamente la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Para la formación, "el Congreso había quedado secuestrado por una mayoría de bloqueo de PP, Vox y Junts que, como demostró el pasado viernes al tumbar los decretos de vivienda, se dedica a frenar cualquier mejora para la mayoría social".

La portavoz, Henar Moreno, ha manifestado que "cuando el Congreso le da la espalda a la gente, lo democrático es devolverle la palabra a la gente" y que "las plazas y las calles de todo el país, también las de La Rioja, llevan meses llenas de personas que piden una vivienda digna, derechos y dignidad. El 29 de noviembre esa voz tiene que llegar a las urnas".